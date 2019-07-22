Haberler» 3. Sayfa» Haber

İş makinesi dere yatağında suya gömüldü

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kum ocağına ait iş makinesi, dere yatağından çalışma yaparken, yükselen suda mahsur kaldı.

22.07.2019 15:10 İş makinesi dere yatağında suya gömüldü
BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kum ocağına ait iş makinesi, dere yatağından çalışma yaparken, yükselen suda mahsur kaldı.

Olay Kozluk ilçesine bağlı Çayönü köyü Kurşunlu mezrası yakınlarında meydana geldi. Garzan çayından kum çeken iş makinesi baraj kapaklarının açılmasıyla kısa süre içinde sulara gömüldü.

İsmi öğrenilemeyen operatör, yüzerek kıyıya geçerken, iş makinesi yükselen çayda sular altında kaldı. Garzan çayında yer yer yaklaşık 2 metreye ulaşan derinlik farkının oluştuğuna değinen vatandaşlar, yeterli bir uyarı mekanizmasının olmadığı Garzan çayında kapakların kontrollü bir şekilde açılması gerektiğini söyledi. - BATMAN
Kaynak: İHA
Çayönü, Batman, Kozluk, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:04   Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
16:00   Derede kaybolan şahıs bulundu
16:00   Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
15:55   Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden aşağı düştü
15:53   İdlib'de ölü sayısı 31'e yükseldi
15:52   Somali'de patlama: 10 ölü
15:45   Aydın'da otomobil eczaneye girdi