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İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1)

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapılan iş makinesi, suya yuvarlandı.

04.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:19İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1)

DÜZCE'nin ilçesinde, dere yatağında çalışma yapılan iş makinesi, suya yuvarlandı. Akıntıya kapılıp, kaybolan operatör için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.



Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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