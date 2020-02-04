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İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2)

MAKİNEYE ULAŞILDI, OPERATÖR ARANIYORDüzce İl Genel Meclisi üyesi Fazlı Koç, Aksu Deresi'nde iş makinesi operatörünün kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı.

04.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:41İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2)

MAKİNEYE ULAŞILDI, OPERATÖR ARANIYOR

Düzce İl Genel Meclisi üyesi Fazlı Koç, Deresi'nde iş makinesi operatörünün kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Makinenin derede bulunduğunu; ancak operatöre henüz ulaşamadıklarını belirten Koç, şunları söyledi:

"Saçmalıpınar köyünde Aksu Deresi var. Üst tarafında baraj var. Barajda iş makinelerimiz çalışıyordu. Yol güzergahında su birikintisi nedeniyle toprak kayması yaşandı. Barajı yapan şirkete ait kepçenin operatörü yol açmak için bu bölgeye geliyor. Diğer arkadaşlarıyla da haberleşiyor. 'Bir heyelan var, onu açmaya gidiyorum' diyor. Orada heyelanı açarken toprağın arkasındaki su baskısı makineyi toprakla beraber dereye atıyor. aldığımız ilk andan itibaren olay yerine iş makineleriyle geldik. Ancak hem derenin debisinin yüksek oluşu hem de arazide yaşanan heyelanlardan dolayı yaklaşık 1 saattir çalışma yapıyoruz. Şu anda makineye ulaşmış durumdayız. Makinenin içinde arkadaşımızı bulamadık. Düzce itfaiyesi, DAKE, AFAD şu anda hepsi burada, seferber olmuş durumda. İnşallah bu yakınlarda bir yerde kendisine sağ salim ulaşmayı diliyoruz."



Düzce İl Genel Meclisi, Fazlı Koç, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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