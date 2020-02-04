İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2)

MAKİNEYE ULAŞILDI, OPERATÖR ARANIYOR

Düzce İl Genel Meclisi üyesi Fazlı Koç, Aksu Deresi'nde iş makinesi operatörünün kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Makinenin derede bulunduğunu; ancak operatöre henüz ulaşamadıklarını belirten Koç, şunları söyledi: