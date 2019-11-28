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İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttu

BURSA'da, sokakta çalıştırılan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatmasıyla oluşan alevler korku ve paniğe yol açtı.

28.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:27İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttu

BURSA'da, sokakta çalıştırılan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatmasıyla oluşan alevler korku ve paniğe yol açtı. Ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta çevre düzenlemesi için kazı çalışması yapan iş makinesi doğal gaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle birlikte dışarıya sızan gaz alev aldı. Alevlerin büyümesiyle sokakta bulunanlar büyük korku yaşadı. Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve Bursagaz ekipleri, yangına müdahale ederek yarım saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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