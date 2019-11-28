Haberler » Güncel » İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttu - Haber

İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttu

İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttuBursa'da, sokakta çalıştırılan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatmasıyla oluşan alevler korku ve paniğe yol açtı.

28.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:37
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttu
'da, sokakta çalıştırılan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatmasıyla oluşan alevler korku ve paniğe yol açtı. Ekipler, alevleri kontrol altına aldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta çevre düzenlemesi için kazı çalışması yapan iş makinesi doğal gaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle birlikte dışarıya sızan gaz alev aldı. Alevlerin büyümesiyle sokakta bulunanlar büyük korku yaşadı. Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve Bursagaz ekipleri, yangına müdahale ederek yarım saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttu

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:51 SANCAKTEPE'DE TIR'IN ALTINDA KALAN YAYA HAYATINI KAYBETTİ
20:50 Mardin'de trafik kazası: 2'si polis 7 yaralı
20:49 Şoför ile 12 liselinin bulunduğu minibüs alev topuna döndü
20:49 Reyhan Öztürk: "Vücudumda 19 yıl maganda kurşunuyla yaşadım"
20:46 Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı
20:44 İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 20:52:05