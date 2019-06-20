İş makinesi otomobille çarpıştı: 1 ölü

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde iş makinesi fındık bahçesinden çıkarken seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ahiler -Mollabey köyü arasında meydana geldi. Alaplı Kocaali
köyü Kadıoğlu
Mahallesi'ne giden 64 DP 476 plakalı Cevdet Uslu yönetimindeki otomobil, fındık bahçesinden çıkan Coşkun Ü.'nün kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otomobilin yan koltuğunda oturan Nadire Öztürk (78) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Cevdet Uslu ise hafif yaralandı. Jandarma
iş makinesini kullanan Coşkun Ü.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK