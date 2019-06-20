20.06.2019 16:59
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İş makinesi otomobille çarpıştı: 1 ölü

İş makinesi otomobille çarpıştı: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iş makinesi fındık bahçesinden çıkarken seyir halindeki otomobile çarptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iş makinesi fındık bahçesinden çıkarken seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ahiler -Mollabey köyü arasında meydana geldi. Alaplı Kocaali köyü Kadıoğlu Mahallesi'ne giden 64 DP 476 plakalı Cevdet Uslu yönetimindeki otomobil, fındık bahçesinden çıkan Coşkun Ü.'nün kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otomobilin yan koltuğunda oturan Nadire Öztürk (78) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Cevdet Uslu ise hafif yaralandı. Jandarma iş makinesini kullanan Coşkun Ü.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

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