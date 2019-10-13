İş makinesi parçasının içinde uluslararası uyuşturucu sevkiyatı

İzmir'de düzenlenen operasyonda Arjantin'den gönderilen iş makinesi parçasına gizlenmiş 7 kilogram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Arjantin'den İzmir'e uyuşturucu sevk edileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir ve Aliağa narkotik suçlarla mücadele birimleri, Arjantin'den gönderilen koliyi takibe aldı.

İstanbul aktarmalı İzmir Adnan Menderes Havalimanı gümrüğüne gönderilen koliyi almaya gelen 2 kişi, ekiplerce yakalandı.

İş makinesi parçasını inceleyen ekipler, içine gizlenmiş 7 kilogram kokaini ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA