Haberler » Güncel » İş makinesi römorkunun altında kalan stajyer kurtarılamadı - Haber

İş makinesi römorkunun altında kalan stajyer kurtarılamadı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, lise öğrencisi Mehmet Fatih Çiftçi (18), staj yaptığı fabrikada, iş makinesi römorkunun altında kaldı.

11.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:09İş makinesi römorkunun altında kalan stajyer kurtarılamadı

MERSİN'in ilçesinde, lise öğrencisi Mehmet Fatih Çiftçi (18), staj yaptığı fabrikada, iş makinesi römorkunun altında kaldı. Ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Tarsus- Adana yolunda bulunan metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada staj yapan, meslek lisesi öğrencisi Mehmet Fatih Çiftçi'ye, geri manevra yapan operatörünün ismi bilinmeyen iş makinesi çarptı. Römorkun altında kalan Çiftçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine, fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Çiftçi'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet Fatih Çiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. İş makinesi operatörü, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Fatih Çiftçi, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 AB Türkiye Delegasyonundan "vize muafiyeti" açıklaması - Haber
17:57 Ahlat'ta şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi - Haber
17:56 Cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:56 Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Haber
17:52 Mersin cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:03:44