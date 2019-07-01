01.07.2019 10:34
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İş makinesi seyir halindeyken yandı

İş makinesi seyir halindeyken yandıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden iş makinesi seyir halindeyken alev alev yandı.

İş makinesi seyir halindeyken yandı
OSMANİYE - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden iş makinesi seyir halindeyken alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde çıkan orman yangınına müdahe için yangın bölgesine sevk edilen Kadirli İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı greyder Yeni mahallede seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı kaplayan yangından araç şoförü aracı terk ederek canını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek greyderdeki yangını söndürdü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma olmazken iş makinesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.İş makinesi seyir halindeyken yandı
Kaynak: İHA
Osmaniye , Kadirli , 3. Sayfa

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