Haberler » 3. Sayfa » İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir iş makinesinin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

04.11.2019 20:38İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir iş makinesinin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satı köyünde, orman kesim işinin yapıldığı alanda çalışan Ahmet Gürleyen'in kullandığı iş makinesi, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinde bulunan Ahmet Gürleyen (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan inceleme sonucu Gürleyen'in cenazesi, jandarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42 - Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden...
23:04 Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı
23:08 Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı...
23:18 Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
23:12 Demir profiller motosikletin üstüne düştü, o anlar kameraya böyle yansıdı: 1 ölü, 1 yaralı
23:18 Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
20:17 Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir
5.11.2019 00:26:02