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İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı

ŞANLIURFA'da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.

26.09.2019 12:37İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı
ŞANLIURFA'da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.
Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 yıldır atıl durumdaki 7 katlı binanın yıkılıp yerine park yapılmasına karar verildi. Yıkım işlemini gerçekleştirecek firma, küçük bir iş makinesini vinç yardımıyla binanın çatısına çıkardı. İş makinasının operatörü, yıkıma binanın en üst katında çalışarak başladı. Ortaya çıkan ilginç görüntü ise yaya ve araç sürücülerinin ilgisini çekti.



Atatürk Bulvarı, Güncel

Kaynak: DHA

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