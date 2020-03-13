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İş makinesine çarpan otomobil takla attı, sürücü öldü

ESKİŞEHİR'de, iş makinesine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Dandal (52), hayatını kaybetti.

13.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:25
İş makinesine çarpan otomobil takla attı, sürücü öldü

ESKİŞEHİR'de, iş makinesine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Dandal (52), hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Bursa karayolu otogar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Dandal yönetimindeki 26 UU 673 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle otogar kavşağında Turhan D.'nin kullandığı iş makinesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucunda Dandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dandal'ın cansız bedeni, otopsi yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü Turhan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Eskişehir, Bursa, Güncel

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