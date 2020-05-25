İş makinesiyle baraj göletine düşen operatörün ailesinin en acı bayramı

Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesiyle suya düşen operatör Ömer Demir'in ailesi en acı bayramını yaşıyor.

İş makinesiyle baraj göletine düşen operatörün ailesinin en acı bayramı
25.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:29
Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesiyle suya düşen operatör Ömer Demir'in ailesi en acı bayramını yaşıyor.

Dün sabah saatlerinde gölete düşen Ömer Demir'in ailesi, göletin başında bekliyor. Diyarbakır'dan Muş'taki baraj alanına gelen aile, Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz tarafından teselli ediliyor. Yüzbaşı Temiz, ailenin acısını bir nebze de olsa hafifletirken, acı bir bayram yaşayan aile fertlerinin bekleyişi ise sürüyor.

"Bu bayram acı bayramımız"

Gölette kaybolan Ömer Demir'in oğlu Özgür Demir, jandarmanın kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Babamı kaybettim. Hala haber alamadık. Bu bayram acı bayramımız. Cenazemizi alıp acımızı yaşamak istiyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Demir, Muş, 3. Sayfa, Haber

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