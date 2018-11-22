İş Makinesiyle Define Ararken Yakalandılar

Kırşehir
'de define bulmak için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Mucur
ilçesi İnaç köyü Güllü
Sırtı mevkisinde define bulma amaçlı iş makinesiyle izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Arazide yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde kazı yapan H.İ, Ü.Ö. ve B.K, suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesi, 2 kürek, 2 manyetik dedektör ve çeşitli ekipmanlar ile 2 otomobile el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kırşehir
22 Kasım 2018 Perşembe 15:01