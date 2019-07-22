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İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

22.07.2019 19:30 İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın söndürülürken, elinden yaralanan itfaiye eri ve dumandan etkilenin bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan iş merkezinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, bir itfaiye eri elinden yaralandı. Yangın sırasında iş merkezinden bulunan bir kadın ise dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince müdahaleleri ambulanslarda yapılan itfaiye eri ve kadının sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Durumlarının iyi olduğunu belirten itfaiye eri ve kadın hastaneye gitmek istemediklerini belirtti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa

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