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İş merkezindeki yangın paniğe neden oldu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir iş merkezinde elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

03.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:48İş merkezindeki yangın paniğe neden oldu
'nın İlçesinde bir iş merkezinde elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Elektrik panosundan çıktığı öğrenilen yangını gören iş yeri sahipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş merkezinin koridorunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Bir çok iş yerinin bulunduğu sokakta meydana gelen yangın paniğe neden oldu. - MUĞLA

İtfaiye, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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