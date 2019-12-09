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İş merkezine girdiler, kasayı alıp kaçtılar

BAĞCILAR'da otomobil ve motosikletle bir iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, burada bulunan bir iş yerindeki çelik kasayı alarak kayıplara karıştı.

09.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:28İş merkezine girdiler, kasayı alıp kaçtılar
BAĞCILAR'da otomobil ve motosikletle bir iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, burada bulunan bir iş yerindeki çelik kasayı alarak kayıplara karıştı.

'da gece saatlerinde bir iş merkezine giren 5 kişi, buradaki  bir işyerinden çaldıkları  çelik kasayla birlikte kaçtı.  Olay, Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan Ekinciler İş Hanı'nda 02: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir otomobil ve motosikletle iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5  kişi, iş hanına girerek hanın 3'üncü katına çıktı. Burada bulunan çelik kasayı alan şüpheliler,  çaldıkları kasayı otomobilin bagajına koydu.

5 KİŞİ KASAYLA KAÇTI

Bu esnada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşlara aldırmayan hırsızlar, çelik kasayı otomobilin bagajına koyduktan sonra 3 kişi otomobile, 2 kişi ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme  büro amirliği ekipleri kasanın çalındığı iş hanında bir süre inceleme yaptı. Çalınan kasada ne olduğunu belirlemek ve kasa hırsızlarını yakalamak için polis çalışma başlattı.


- Bakırhan

Yıldıztepe, Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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