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İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı

İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandıVAN - Van'daki bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

18.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:50
İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı
VAN - 'daki bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin sardığı çatı, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Sıhke Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş merkezinin çatısı alev alev böyle yandı

İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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