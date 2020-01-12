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İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:20
'nın merkez ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Reyhan Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'ndeki Tuğtaş 1 İş Merkezi'nin kazan dairesinde çalışma yapılırken çıkan kıvılcımlar çevrede bulunan eşyaları tutuşturdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. ekipleri de yangına müdahale etti.
Binayı saran duman nedeniyle iş merkezinin üst katlarında mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
İtfaiye görevlilerince yaklaşık 30 dakikada söndürülen yangın, iş merkezinin bodrumunda hasara yol açtı.
İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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