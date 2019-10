İş, politika ve sanat dünyasını buluşturan düğün Tarkan ve Ebru Gündeş birlikte düet yaptıModa tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğün şahitliğini Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yaptıİSTANBUL - Moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Gelin'nin şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaparken, Ebru Gündeş ve Tarkan aynı sahnede buluştu düet yaptı. Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, Four Seasons Otel'de düzenlenen törenle hayatını iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile birleştirdi. Four Seasons'ta gerçekleşen törende nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Gelin Gülnur Güneş'in şahitliğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve işadamı Cemal Kalyoncu; damat Yiğit Doğan Çelik'in şahitliklerini ise İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Murat Genç, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç yaptı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını genç çifte vermek üzere Mevlüt Çavuşoğlu'na teslim eden Öztekin, Çelik çiftine mutluluklar diledi. Mevlüt Çavuşoğlu ise, aile birliğinin önemine vurgu yaparak evlilik cüzdanını Gülnur Güneş Çelik'e teslim etti. Genç çift, ilk dansı Tarkan'ın "Beni Çok Sev" şarkısı eşliğinde yaptı.Ebru Gündeş ve Tarkan aynı sahnede buluştuEbru Gündeş'in sahne aldığı gecede, Megastar Tarkan da konuklar arasındaydı. Gündeş, şarkılarını seslendirirken, aniden Tarkan'ı sahneye davet etti. Tarkan'ın sahneye gelişi ile Gündeş'in "normalde böyle bir durumda sahneye çıkmaz aslında, şu an burada Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk yaşanıyor, ben olsam ben de çıkmam, çünkü ne prova var, ne de orkestra kendi orkestrası, demek ki Gülnur'u çok seviyormuş" demesiyle salonda alkış tufanı yaşandı. Gündeş'in sözlerine kayıtsız kalmayan Megastar ise "Öncelikle seninle aynı sahnede olmak onur verici ayrıca Güneş ailesi benim çok kıymet verdiğim aile dostlarım, Gülnur benim için ayrıca değerli, tabi ki bu sahneye çıkacağım, tabi ki şarkı söyleyeceğim ama provasız hatalarım için şimdiden affınıza sığınıyorum" diyerek en sevilen dört parçasını Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik'i sahneye alarak seslendirdi.Gündeş, güçlü sesiyle konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduSalonun tamamının ayakta eşlik ettiği Tarkan, Gülnur ve Yiğit'e bir günlük değil bir ömürlük aşk diliyorum diyerek sahneden ayrıldı. Gündeş ise, "Sevgili Gülnur bana az kostüm hazırlamadı, hem kendisini hem Güneş ailesini ayrı severim. Onların mutluluğu benim de mutluluğum oldu. Tüm kalbimle sonsuz saadet diliyorum" dedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Ebru Gündeş, güçlü sesiyle konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.