İş sağlığı ve güvenliği Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Toplantıda, 17 ilçede gerçekleştirilen faaliyetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınması gereken önlemler ve bu amaçla yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ağustos ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. BESOT ve Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ile çalışan temsilcileri katıldı.

Faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından eksikliklerinin tespit edilmesi ve çözüme ulaştırılması amacıyla toplanan kurul toplantısında İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tespitleri ile ilgili konularda koordinasyonunun sağlanması ve gündeme alınan konular görüşüldü.