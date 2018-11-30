İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi Tamamlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığınca 2016-2018 yılları arasında yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi (İSGAP) çalışmaları tamamlandı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol Tekçe, projenin kapanışında yaptığı konuşmada, projenin çıktılarına ilişkin verileri paylaştı.
Projenin 2 milyon bütçe ile yapıldığını aktaran Tekçe, "5 sektörde, 9 ilde, 56 firma ile 2 bin 667 adet iş hijyeni, fiziksel, kimyasal sektörler dalında ölçümler, 604 sağlık taraması yapılmıştır. Bu sağlık taramaları kapsamında 5 bin 778 çalışana işitme testi, bin 482 çalışana toksikoloji testi yapılmıştır." diye konuştu.
Ayrıca illerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına proje kapsamında eğitimler verildiğini de ifade eden Tekçe, bu konuda 5 sektörde rehberlerin yayınlanacağını aktardı.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç
da iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini vurgulayarak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi konusunda alınması gereken mesafeler olduğunu dile getirdi.
Engellilerin istihdamında da iş sağlığı ve güvenliğinin önemine işaret eden Koç, şunları belirtti:
"Engelli istihdamı ve sosyal hayata katılmasını önemsiyoruz. Bu açıdan baktığımızda şu anda kamuda 53 bin 904 engelli birey çalışıyor. İnşallah yakında 2 bin 500 kişilik daha bir kura yapılacak, bu sayı daha da artacak. Kamuda engelli kardeşlerimiz çalışırken, onların çalışma ortamlarının oluşturulması, iş sağlığı güvenliği konusunda onlara yönelik eğitimlerin yapılması önemlidir."
Özel sektörde 110 bin engellinin çalıştığına işaret eden Koç, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili dokümanların oluşturulmasının yararlarını anlattı.
İş yerlerine erişilebilirliğin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu anlatan Koç, engelli bireylerin iş hayatına katılması noktasıda iş güvenliği konusunda daha yakın çalışması gerektiğini söyledi.
Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, Sağlık Bakanlığı
Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Ahmet Özlü
de birer konuşma yaptı.
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