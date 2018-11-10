İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Sürüyor

Tepebaşı
Belediyesi personeline yönelik düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor.
Tepebaşı Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda uzman kişi ve kurumlarla iş birliğinde bulunarak eğitim, saha denetimleri, tatbikat ve sağlık gözetimleri gibi yönetmelikte yapılması öngörülen çalışmalar sürüyor. Son olarak güvenlik personeline temel iş sağlığı eğitimi verildi. Sapare Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nden Uzman Beyza Kılıç tarafından verilen eğitimlerde, personelin çalışma hayatında karşılaşabileceği olumsuz durumlar, bu durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınabilecek önlemler detayları ile aktarıldı.
Eğitime katılan personellerin güvenlik açısından daha bilinçli bir çalışma hayatı sürdürmesi amaçlanırken, merak edilen konularda yönelttikleri sorular da yine Uzman Beyza Kılıç tarafından yanıtlandı. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:40