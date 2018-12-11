11 Aralık 2018 Salı 15:06



11 Aralık 2018 Salı 15:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi Garip Erel, "Biz meslek hastalığı ve iş kazasının minimum düzeye inmesi için düzenleme yapıyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin tamamı Avrupa Birliği normlarına uygun mevzuatlardır." dedi.Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Akademi işbirliğiyle düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Güncel Gelişmeler Sempozyumu", üniversitenin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Erel, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de zaman zaman eğitimler düzenleyerek katılımcılara mevzuatlar konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.Mevzuat düzenlemeleri kapsamında bugüne kadar ciddi bir iyileştirme yaptıklarını ifade eden Erel, "Mevzuat yapmak ayrı bir boyut. Uygulamak apayrı bir durum. 20 Haziran 2012 yılında yaptığımız mevzuatımızla ilgili 30 yönetmelik yaptık. Bu yönetmelikte sizleri en çok ilgilendiren yetkilendirme dediğimiz iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanlarını yetkilendirdiğimiz düzenlemelerdir." diye konuştu.Erel, meslek hastalığı ve iş kazasının minimum düzeye inmesi için düzenleme yaptıklarını kaydederek, "Yaptığımız düzenlemelerin tamamı Avrupa Birliği normlarına uygun mevzuatlardır. Bu normlara uygun mevzuatları hazırlarken insanımızın ne kadar değerli ve yüce olduğunu da öne koyuyoruz." dedi.Mevzuattaki insanların çalıştıkları alanlarda herhangi bir iş kazasına ve meslek hastalığına yakalanmamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, kuralcı yaklaşımdan çok önleyici yaklaşımı benimseyen mevzuatları düzenlediklerini söyledi.Karadeniz Teknik Akademi Müdürü Prof. Dr. Aydın Dumanoğlu da Doğu Karadeniz'in her ilinde çeşitli sempozyumlar ve kongreler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"İş sağlığı ve güvenliği günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Dünya nüfusuna baktığımız zaman 3 milyar insan çalışmaktadır, bu nedenle 3 milyar insanı ilgilendiren bir konudur. Türkiye'de ise bu rakam 30 milyondur. Dünyada ise 250 milyon iş kazası olmaktadır. Bunların 160 milyonu meslek hastalığı, 90 milyonu da fiili iş kazasıdır. Bu insanlardan da 3 milyonu hayatını kaybetmektedir."Konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Zafer Altıparmak sunum yaptı.Sempozyuma KTÜ, Gümüşhane, Giresun ve Avrasya üniversitelerinden öğrencilerin yanı sıra iş güvenliği uzmanları, hekimler, hemşireler ile öğretim üyeleri de katıldı.