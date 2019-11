İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği İstanbul'da tartışıldı

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER), Esenler 'de İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin de OSGB'lerin rolü' konulu panel gerçekleştirdi.Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER), Esenler'de İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde OSGB'lerin rolü' konulu panel gerçekleştirdi. Geniş katılımın olduğu etkinliğe İstanbul , Antalya, Ankara, Aydın, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Çanakkale, Gaziantep illerinden OSGB'ler ve OSGBDER il temsilcilerinin yoğun ilgisi ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci'nin OSGB'lerin örgütlü yapıya geçişi ve sivil toplum kuruluşu olarak OSGBDER'in öneminden ve 2020 hedeflerinden bahsetti. OSGBDER üyeleri için yüksek önem taşıyan protokol anlaşmaları OSGBDER üyelerine aktarıldı."Sağlık verisine dokunan yanar"Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir, kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili ortak sağlık güvenlik birimlerinin yükümlülükleri konusunda yaptığı sunum büyük ilgi gördü.Prof. Dr. Özdemir, çalışanın sağlık verilerinin işyeri hekiminin dışında kimsenin dokunmaması gerektiği hususunda katılımcıları uyarılarda bulunarak, OSGB'lerde bulunan sekreterden en üst pozisyondaki kişilere KVKK ile ilgili eğitimlerinin verilmesi ve bilinçlenmesi gerektiğinin üzerini anlattı. Aksi takdirde yüksek miktarlarda para cezalarının yanında hapis cezalarının kaçınılmaz olacağını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına verme, yayma, ele geçirmenin cezasının 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası olduğunu belirtti."İş güvenliği yasasında engelli çalışanlar yok sayılmıştır"Programda, iş güvenliği konusunda engellilere yapılan ayrımcılıklar ve OSGB'lerin sosyal sorumlulukları, eğitmen ve iletişim uzmanı Mehmet Kızıltaş tarafından katılımcılara anlatıldı. Eğitmen Mehmet Kızıltaş, 6331 Sayılı yasada engelli çalışanlar yok sayılmıştır, acil durum planlarından risk analizlerine kadar engelli çalışanlar ve işletmeye ziyaret amaçlı gelecek olan engelli kişiler için düzenlemelerin acilen yapılması bu konuda işyeri hekimlerine ve iş güvenliği uzmanlarına engelliler ile ilgili eğitimlerin zaman kaybetmeden verilmesi gerekliliğini vurguladı.Eğitmen Kızıltaş; acil durumlar da engelli bir çalışanı en güvenli ve seri bir şekilde tahliye etmek için iş merkezlerinin he katında en az birer tahliye sandalyesi bulunması gerekliliğinin önemini bildirdi."Sektörel OSGB tekelleşmenin önünü açar"İkinci bölümde ise İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Özlü'nün İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Savunuculuk konulu sunumu ile başladı.OSGBDER Başkanı Cengiz İmeci moderatörlüğünde Dr. Ahmet Özlü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Özkan ve Boğaziçi OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Döner'in panelist olduğu bir panel düzenlendi.OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılması öngörülen değişiklikler, bu değişiklerin OSGB'lere etkisi ve OSGB'lerin beklentileri konuşularak iş sağlığı ve güvenliği sektörünün parlak geleceği için önemli bir iletişim ortamı kuruldu. Katılımcılar İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler arasında bulunan sektörel OSGB sisteminin getirilecek olmasına şiddetle karşı geldiklerini bu sistemin tekelleşme getireceğini savunmuşlardır. Bunun yerine mevzuata daha önce girmiş olan sektörel iş güvenliği uzmanlığının hayata geçirilmesi, kaliteyi getireceği üzerine durulmuştur. Ayrıca yönetmelikte getirilen itiraz komisyonunda bakanlık yetkilileri haricinde sektör temsilcilerinin olmaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı."Bireysel iş güvenliği engellenmelidir"Panelde konuşulan konulardan bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliği kanununda çalışanlar arasında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişiler oldu. İş güvenliği uzmanlığına sahip belge sahibi, asıl işinin yanında iş güvenliği çalışmalarının yaptırılabileceğinden bahsedilirken, işyerinin tam zamanlı çalışanı olmamasına rağmen 10'larca işyerinde part time sigortalı şekilde iş güvenliği uzmanlığı görevinin yaptırılması disiplini bozduğu gibi, devletin vergi ziyanına neden olduğu panelde tartışıldı."OSGB'lerin üzerindeki KDV yükü azaltılmalıdır"OSGBDER Başkan Yardımcısı Yusuf Çelik, OSGB'lerin üzerinde yük haline gelen KDV nin tevkifatlı olarak hizmet verdikleri işyerlerinden tahsil edilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasının gerektiği, ayrıca, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yürüten OSGB'lerin diğer sektörlere uygulanan teşvik ve desteklerden istifade etmesi gerektiği kendilerine yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi, bu konuda dernek olarak gerekli girişleri her fırsatta yetkililer ile paylaşacaklarını iletti.Panel sonrası tüm katılımcılara 'Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği' kitabı dağıtıldı. Soru cevaplarla tamamlanan program sonunda etkinlikte sunum yapan tüm katılımcılara OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, OSGBDER Başkan Yardımcıları Yusuf Çelik ve Yusuf Gedik tarafından iş sağlığı ve güvenliği sektörüne olan katkılarından dolayı OSGBDER Yönetim Kurulu adına plaket takdim edildi.Ayrıca; yapılan etkinliğe dair bir rapor hazırlanarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne sunulmasına karar verildi. - İSTANBUL