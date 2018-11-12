İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Dijital Dönüşümün Yol Haritası Oluşturuluyor

Hayatın her alanında yer almaya başlayan teknolojik ve dijital dönüşüm, bilgiye en kısa sürede ulaşarak işlemlerin aynı hız ve kolaylıkla tamamlanmasına olanak sağlıyor. Bir yönüyle erişim ve hizmet kolaylığı sağlayan dijital dönüşüm, diğer taraftan elde edilen verilerin anlamlandırılması sonucu iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına destek veriyor ve hayatı kolaylaştırıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün maiyetinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği (İSGAM) ve Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği (SABİT) ile ortaklaşa düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital Dönüşüm Sempozyumu" 15 Kasım 2018 tarihinde Ankara Bera Otel'de gerçekleştirilecek.

Önemli bir iletişim platformu görevi görecek olan sempozyumda, Dijital Dönüşümde Sektörel Uygulamalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS), İSG Kayıt Takip ve İzleme Programı, Açık Veri ve Milli İşletim Sistemleri başlıklı oturumlar düzenlenecek.

YERLİ VE MİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ: İBYS

İş sağlığı ve güvenliği alanında kurulacak olan karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) geliştirilerek hayata geçirildi. İBYS ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sahaya ilişkin verileri girmeye başladığı sistem, gelen veriler sayesinde oluşturulacak risk haritasıyla iş kazaları ve meslek hastalıkları için yerli ve milli bir erken uyarı sistemi niteliğinde olacak. İBYS, İş sağlığı ve güvenliği alanında işyerlerinden temin edilecek bilgiler ile mevcut verilerin değerlendirilerek sektörel ve bölgesel özgünlükte önleyici stratejiler geliştirilmesine de katkı verecek.