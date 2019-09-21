Haberler » genel » Haber

İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi

İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler.

21.09.2019 00:24
İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi
Okullara personel alınacağını duyanlar İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu
BURSA - Bursa'da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında il genelindeki okullarda çalıştırılmak üzere personel alınacağını duyan vatandaşlar, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 1 yıl boyunca istihdam edilmek üzere geçici 2 bin personel alacağını duyurmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Daha mesai saati başlamadan İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, iş umuduyla girdikleri sırada saatlerce bekledi. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı olan emekli ve malul aylığı almayan bütün işsizlerin müracaat edebildiği TYP programından faydalanmak için çok sayıda kişi başvuru yaptı.
İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi

Bursa, İŞKUR, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:39 Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu
00:24 İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi
00:22 Kilometrelerce uzaktan okul harçlıklarını biriktirmek için geldiler
00:18 20 Eylül 2019 Haberleri
00:14 Bakkalın 33 bin liralık veresiye defterini gizli hayırsever satın aldı
00:09 Zayıflama azmi Avrupa Şampiyonu yaptı
23:56 ATO Başkanı Baran: "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor"