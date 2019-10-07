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İş Sanat'ın 20. sezon biletleri satışta

İş Sanat'ın yeni sezon etkinlik biletleri, yarın satışa sunulacak.

07.10.2019 13:26İş Sanat'ın 20. sezon biletleri satışta
İş Sanat'ın yeni sezon etkinlik biletleri, yarın satışa sunulacak.
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 20. sezon, 14 Kasım Perşembe akşamı, Avusturyalı şef Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Parlayan Yıldızlar serisinden tanınan keman sanatçısı Demirhan Gökbudak'ın vereceği konserle başlayacak.
Yeni sezon etkinlik biletleri, yarın satışa sunulacak.
Sezonun tüm etkinlikleri İş Sanat'ın internet sitesinden, Twitter, Facebook ve Instagram resmi hesaplarından takip edilebiliyor.
Biletler, Biletix ve İş Sanat ana gişesinden, her kategoriden sunulan indirimli öğrenci biletleri ise sadece İş Sanat ana gişesinden temin edilebiliyor. Konserler, saat 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'de başlayacak.

Borusan Holding, İstanbul, Twitter, Ekonomi

Kaynak: AA

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