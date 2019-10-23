İş Sanat'ın 20. sezonu başlıyor

Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız Demirhan Gökbudak (keman) açılış konserinin solisti olacak. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı yeni sezonda, açılış konserini, 18 Kasım Pazartesi akşamı Millî Reasürans'ta düzenlenecek Parlayan Yıldızlar konseri takip edecek. İş Kuleleri Konser Salonu'nda 21 Kasım Perşembe akşamı Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 24 Kasım Pazar günü ise Geveze Piyanist & Spolin-ist Öykü Tiyatrosu'nun hazırladığı çocuk oyunu "Fırtına : Beethoven/ Shakespeare" sahnede olacak. 20. sezonda şiir dinletileri 25 Kasım Pazartesi akşamı, Cemal Süreya şiirleriyle başlayacak. Kasım ayı etkinlikleri, 27 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan Özdemir Erdoğan konseriyle sonlanacak. Yeni sezonun etkinlikleri, Mayıs ayına dek sürecek. Konserler ve hafta içindeki dinletiler 20.30'da, çocuk oyunları 15.00'da, pazar günü gerçekleştirilen dinletiler ise 17.00'da başlayacak.

Açılış konseri: BİFO, şef Rösner yönetiminde sahne alacak

İş Sanat'ın yeni konser sezonu, 14 Kasım Perşembe akşamı, Thomas Rösner yönetimindeki, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ile açacak. Konserin solisti Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız keman sanatçısı Demirhan Gökbudak olacak.

14 Parlayan Yıldız Millî Reasürans'ta

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisi bu sezon da Millî Reasürans'ta gerçekleştirilecek. 14 genç sanatçının sahne alacağı seri, 18 Kasım'da başlayıp Mayıs ayına kadar devam edecek. Parlayan Yıldızlar serisinin en parlak yıldızına, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Soylu Ailesi tarafından Meriç Soylu Ödülü verilecek.

Kora virtüözü Sona Jobarteh Türkiye'de!

Babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan ilk kadın sanatçı olan Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 21 Kasım akşamı; akustik Batı Afrika müziğini İş Kuleleri Konser Salonu'na taşıyacak. Konser, Sona Jobarteh'in Türkiye'deki dinleyicisiyle ilk buluşması olacak.

Çocuklara klasik müziği sevdiren "Geveze Piyanist"

Geveze Piyanist ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu bu yıl minik sanatseverlerin ilgiyle izleyeceği etkinler arasında yer alıyor. Piyanoda Emir Gamsız'ın, yönetmen koltuğunda Ege Maltepe'nin olduğu, oyuncu Ceyda Düvenci'nin anlatan olarak yer alacağı gösteri ilk kez 24 Kasım Pazar günü küçük izleyicileri ile buluşacak. Beethoven'ın 250. doğum yılı vesilesiyle Geveze Piyanist ve arkadaşları, bestecinin 250'inci yaşını onun en sevdiği yazar Shakeskpeare ile kutlayacak.

Cemal Süreya'nın dizeleri müzikle buluşuyor

Edebiyatımızın usta isimlerinin şiir ve hikâyeleri Serdar Yalçın'ın müziği ile bir araya gelmeye devam ediyor. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı ve izleyicileriyle ücretsiz olarak buluşan bu seri; 25 Kasım'daki Cemal Süreya Şiir Dinletisi ile başlayacak; Nâzım Hikmet, Âşık Veysel, Sait Faik Abasıyanık ve Yaşar Kemal ile sürecek. Dinletiler ücretsiz, yerler numarasız olacak ve seyirci kabülü salon kapasitesiyle sınırlandırılacak.

"İkinci Bahar"da Özdemir Erdoğan

Unutulmaz besteleriyle Türkiye'de müziğin usta isimleri arasında yer alan müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, 27 Kasım akşamı, müzikseverlere nostaljik saatler yaşatacak.

"Kibele'nin Hafızası" yılsonuna kadar ziyarete açık

Kuruluşundan bu yana Kibele Sanat Galerisi'ne konuk olan sanatçıların Türkiye İş Bankası koleksiyonuna dâhil olan eserlerinden özel bir seçki, akademisyen Emre Zeytinoğlu küratörlüğündeki sergiyle, sanatseverlerle buluştu. Kibele Sanat Galerisi'nin geçmişine ışık tutan ve 1940 yılında Türkiye İş Bankası'nın sanat koleksiyonunu oluşturma sürecindeki bir geleneğin uzantısı olma niteliği taşıyan "Kibele'nin Hafızası" isimli sergi, 31 Aralık 2019'a kadar ziyaret edilebilir.