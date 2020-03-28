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İş Sanat'la Evde Kal

Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde İş Sanat, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram IGTV üzerinden #işsanatlaevdekal etiketiyle yerli ve yabancı sanatçıların hazırladığı video içerikleri sanatseverlere sunuyor.

28.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:29
İş Sanat'la Evde Kal

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların İş Sanat için oluşturduğu özel paylaşımlar da bu serinin içinde yer alıyor. Geçtiğimiz sezon İş Sanat'ta konser veren İtalyan barok topluluğu L'arpeggiata üyelerinin İtalya'nın çeşitli kentlerinde evlerinde kaydettikleri videolar ve bu sezon İş Sanat'ta Europa Galante ile konser veren keman sanatçısı Fabio Biondi'nin hazırladığı kayıtlar, müziğin birleştirici gücünün en güzel örnekleri arasında yerini aldı.

Bir İş Sanat klasiği haline gelen şiir ve hikâye dinletilerinin ünlü isimleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından "İş Sanat'la Evde Kal" yayınları için özel olarak edebiyatımızın ustalarının unutulmaz eserlerinden bölümler seslendiriliyor. Kuruluşundan bu yana Kibele Sanat Galerisi'ne konuk olan sanatçıların çalışmalarından yapılan seçkiler de İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Türkiye İş Bankası'nın çocuklara özel dijital platformu Kumbara dergisi ise çocukları kitap okumaya, eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeye ve geçmiş sezonda İş Sanat'ta sahnelenen çocuk oyunlarını www.kumbaradergisi.com adresi üzerinden izlemeye davet ediyor.

İş Sanat'la Evde Kal kapsamında sanatçılarının izin verdiği konser kayıtlarının tamamı ise İş Sanat'ın YouTube kanalından izleyicilerle paylaşılıyor. Bu paylaşımların ilki "Neşet Ertaş'a Senfonik Saygı Duruşu" konseri oldu. Konser kayıtları önümüzdeki günlerde piyanist – besteci Sabri Tuluğ Tırpan'ın ilki gösterimini İş Sanat'ta gerçekleştirdiği Mavi Sürgün adlı konseriyle devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İtalya, Güncel

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