İş Sanat'ta Yeni Yıl Coşkusu

15 Ocak'ta Cem Adrian, Feryal Öney ve Mehmet Demir'in solist olarak sahne alacağı Muzaların Türküsü sanatseverlerin karşısına çıkacak. Âşık geleneğinin en son temsilcilerinden Âşık Veysel, "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı şiir dinletisiyle İş Sanat'ta anılacak. Portekiz müziğinin başarılı seslerinden António Zambujo, Türkiye'de ilk kez 24 Ocak akşamı dinleyicileri ile buluşacak. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği çağdaş bir yaklaşımla sahneye uyarlanan Robot Pinokyo, 26 Ocak Pazar günü ilk defa seyirci karşısına çıkıyor. Ocak ayının Parlayan Yıldızları ise Zuhal Erdin (saksofon) ve Deniz Su Polat (viyola) olacak.

Zarafet ve romantizmin buluşması: The Johann Strauss Gala

İş Sanat yeni yılın ilk konseri The Johann Strauss Gala'yı kendi salonunun dışına çıkarak, 3 Ocak Cuma akşamı saat 20.30'da UNIQ Hall'da gerçekleştirecek. 1975'te kurulan topluluk, "The Strauss Gala" şovuyla 40 yılı aşkın süredir, izleyicisine 19. yüzyıl Viyana'sının zarafet ve romantizmini yaşatmayı amaçlıyor. The Johann Strauss Gala, orkestrası ve dansçıları ile soprano Lizzie Holmes'un renklendireceği konseri John Rigby yönetecek.

Cem Adrian ve Feryal Öney'den "Muzaların Türküsü"

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Muzalar Evi'ndeki dokuz esin perisinin resmedildiği mozaikten yola çıkarak oluşturulan Muzaların Türküsü projesinde, Cem Adrian ve Feryal Öney İş Sanat'ta bir araya geliyor. Doğu ve batının bu büyüleyici buluşmasında yörenin türküleri, yerel enstrümanlar ve yaylı sazlar orkestrası eşliğinde bir araya gelecek.

Cem Adrian ve Feryal Öney ile birlikte devlet sanatçıları Asım Kuzuluk, Mehmet Demir ve Battal Sazcı da bu projede yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan'ın yaptığı, yönetmenliğini Beyti Engin'in üstlendiği gösteride; ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, yazar Özen Yula tarafından kaleme alınan Muzaların hikâyesini bizlere anlatacak.

Muzaların Türküsü, 15 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Uzun İnce Bir Yolda Âşık Veysel

Âşık geleneğinin en son temsilcilerinden Âşık Veysel, "Uzun İnce Bir Yoldayım" başlıklı şiir dinletisiyle İş Sanat'ta anılacak. Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in hikâyeleri seslendireceği bu özel dinletide bağlama sanatçısı Cengiz Özkan da şiir ve türküyü buluşturduğu performansıyla İş Sanat'ta olacak.

20 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek dinletiyi kaçırmayın.

Dinleti ücretsizdir. Kapılar saat 20.00'de açılmaktadır. Seyirci kabulü salon kapasitesiyle sınırlıdır.

İş Sanat'ta Cahit Berkay Antolojisi

Anadolu ve rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Cahit Berkay, özel bir proje ile İş Sanat'ta dinleyicileri ile buluşacak. Elli beş yıllık sanat yaşamının bir derlemesi niteliğinde gerçekleşecek bu projede Berkay, sahnesinde Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Ender Balkır, Hüseyin Turan'ı ağırlayacak. Cahit Berkay Antolojisi, 22 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda.

António Zambujo Portekiz melodilerini İstanbul'a taşıyor

Portekiz müziğinin başarılı seslerinden António Zambujo, Türkiye'de ilk kez 24 Ocak akşamı İş Sanat'ta sahne alacak.

Amália Rodrigues Vakfı tarafından verilen "En İyi Erkek Fado Şarkıcısı" ödülüne layık görülen sanatçı, ülkemizde olduğu gibi Portekiz'de de ilgiyle izlenen "The Voice" (O Ses) Portekiz yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alıyor.

Müzik mirası ile 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Alentejo bölgesindeki Beja'da dünyaya gelen António Zambujo, 8 yaşında klarnet öğrenmeye başladı. Lizbon'a taşınmasıyla birlikte Fado'ya derin bir tutku duymaya başlayan sanatçı ilk albümü "O Mesmo Fado"yu 2002 yılında yayınladı. Albümüyle uluslararası alanda da başarıyı yakalayan Zambujo, Brezilya ritimleri, Bulgar melodileri gibi farklılıklardan beslense de kendi köklerinden ve Portekiz ezgilerinden uzaklaşmadı.

Avrupa'daki birçok ülkede konserler veren sanatçının "Até Pensei Que Fosse Minha" albümü 2017 Latin Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Albüm' dalında aday oldu.

António Zambujo son albümü "Do Avesso"da, "Once Upon A Time In America" (Bir Zamanlar Amerika) filminin Ennio Morricone imzalı müziklerinden biri olan "Amapola"yı yeniden seslendirdi. Bu albümünde müzikal dilinin sınırlarını genişleten Zambujo, Lizbon Senfoni Orkestrası ile işbirliğinin yanı sıra Portekiz'in başarılı müzik insanları Nuno Rafael, Filipe Melo ve João Moreira ile çalıştı.

Atalarının müziğinin tüm dünyada tanıtılması için gönülden emek veren yetenekli sanatçı, İş Kuleleri Salonu'nda 24 Ocak akşamı saat 20.30'da gerçekleşecek konserinde romantik sesi ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlerin içini ısıtacak.

Robot Pinokyo İş Sanat'ta

İtalyan yazar Carlo Collodi'nin tüm dünyada tanınan kahramanı Pinokyo, bu kez bir "robot çocuk" olarak tiyatro sahnesine çıkıyor. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturgisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Robot Pinokyo, 26 Ocak Pazar günü saat 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda çocuklarla buluşacak.

Robot Pinokyo oyunu, 4 yaş ve üzeri çocuklar için önerilmektedir.

Ocak ayının "Parlayan Yıldızları" Zuhal Erdin ve Deniz Su Polat

Parlayan Yıldızlar serisi, Ocak ayında Zuhal Erdin (saksofon) ve Deniz Su Polat (viyola) ile devam ediyor.

9 yaşında TRT Çocuk Korosu'nda çok sesli koro çalışmalarıyla müzik hayatına başlayan Zuhal Erdin, 11 yaşında konservatuvara başladı. 2017 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na dâhil olan Erdin, 2018 yılında Eskişehir Senfoni Orkestrası'nda solist olarak çaldı.

Deniz Su Polat, viyola eğitimine 2009'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Murat Cangal ile başladı. Orkestra Akademik Başkent ve Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası ile solist olarak konserler veren Polat, 2018/2019 sezonundan itibaren lisans eğitimini viyolacı sanatçısı Prof. Veronika Hagen ile Mozarteum Salzburg'da sürdürüyor.

Parlayan Yıldızlar konseri, 27 Ocak Pazartesi akşamı 20.30'da Millî Reasürans Konser Salonu'nda gerçekleşecek.