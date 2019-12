İş, sanat ve cemiyet hayatı çocuklara umut oldu

İş, sanat ve cemiyet hayatı çocuklara umut olduİSTANBUL, (DHA)- UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin bu yılki UNICEF Umut Balosu, Çocuk Hakları'na Dair Sözleşme'nin 30'uncu yılında Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın sponsorluğunda gerçekleştirildi. Geliri UNICEF'in Türkiye'de yürüttüğü kapsayıcı eğitim çalışmalarına aktarılacak geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.UNICEF'in Türkiye'deki çalışmalarına destek sağlamak amacıyla UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin düzenlediği UNICEF Umut Balosu dün akşam Raffles Otel'de düzenlendi. UNICEF Umut Balosu, 'Her Çocuk İçin Sağlıklı Yaşam' Sponsoru CarrefourSA ve 'Her Çocuk İçin Eğitim' Sponsoru Bodrum Yalıkavak Marina desteğinde gerçekleşti. Geliri UNICEF'in Türkiye'de yürüttüğü kapsayıcı eğitim çalışmalarına aktarılan geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.'TARIMDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞIYIZ"Umut balosu öncesi DHA'nın sorularını yanıtlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın 2015'ten bu yana UNICEF'in çocuklar için gerçekleştirdiği değişimin bir parçası olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Biz UNICEF'i 2015'ten bu yana destekliyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin de imzalandığı 30. yıl dolayısıyla biz de sağlıklı yaşam sponsoru olarak buradayız. UNICEF ile olan çalışmalarımız çok boyutlu. Sadece balodaki sponsorluk değil mağazalarımızda da bağış kutularımız mevcut. Müşterilerimiz buralara bağış yapabiliyor. Tarımda çocuk işçiliğine karşı desteklediğimiz bir projemiz var. Türkiye'de çocuk haklarının önemi yeterince anlaşılmış değil. Bunun daha da anlaşılması için biz kurum olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocuk işçi çalıştıran işletmelerden ürün almıyoruz. Tüm denetimlerimizde bunu temin etmeye çalışıyoruz. Tarımda çocuk işçi çalıştırılmasını istemiyor ve meyve-sebze tercihimizde buna dikkat ediyoruz. Önümüzdeki yıl da UNICEF ile el ele kol kola çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mağazalarımızdaki bağış sayılarımızı artıracağız. Eğitime de katkılarımız devam ediyor."UNICEF 70 YILI GERİDE BIRAKTIUNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk yaptığı açıklamada, UNICEF'in 70 yılı geride bıraktığını hatırlatarak, "Türkiye'de de uzun yıllardır önce çocuklar için çalışan bir örgüt. Ama UNICEF dünyada 30 yıl önce çocuk hakları için sözleşmeyi imzaya açmıştı. Türkiye'de bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerden bir tanesi. 30 yıl önce ne kadar güzel bir iş yapmışlar. Çünkü bugün hala dünyada çocukların haklarının savunulmaya ihtiyacı var. Biz de bu tür aktivitelerle çocuklara yönelik kaynaklar yaratmaya çalışıyoruz. Bu kaynaklarla çocukların eğitimi, sağlığı, açlığı gibi ihtiyacı olan her konuda onların haklarını önceleyen çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. Bu tür işlere vesile olduğumuz için de gururluyuz" dedi.UNICEF Yardım Meleği, Zafer Kozanoğlu ve Berrin Zorlu'nun destek verdiği UNICEF Umut Balosunu Oylum Talu gönüllü olarak sundu.Rüştü Sungur'un gönüllü yönetimiyle gerçekleştirilen Umut müzayedesinde Sitare Kalyoncuoğlu gönüllü olarak görev aldı. Umut müzayedesinde davetliler, insani krizlerdeki binlerce çocuk için su arıtma tabletleri, tedavi edici besinler, ölümcül hastalıklara karşı aşılar, eğitim malzemeleri gibi hayat veren yardım malzemeleri bağışladılar.Gecenin sonunda eşsiz sesi ve duygu dolu şarkılarıyla sanatçı Yaşar sahne aldı.