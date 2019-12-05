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İş vaadiyle dolandırıcılık yaptı, polisten kaçamadı

Gaziantep'te 10 farklı kişiyi iş vaadiyle para alarak dolandırdığı tespit edilen bir kişi polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

05.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:23İş vaadiyle dolandırıcılık yaptı, polisten kaçamadı
'te 10 farklı kişiyi iş vaadiyle para alarak dolandırdığı tespit edilen bir kişi polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Dolandırıcılık, Kapkaç ve Güveni Kötüye Kullanma" suçlarını gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda Gaziantep'te farklı tarihlerde 10 farklı kişiden iş vaadiyle para alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Benzer olaylardan pek çok suç kayıtları bulunan şüpheli şahıs, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Ekipler, kentte meydana gelen 2 faili meçhul kapkaç ve güveni kötüye kullanma olayının şüphelisi olan bir şahsı da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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