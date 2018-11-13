İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

KAGİDER ve Coca Cola
Vakfı "Düş Ortağım" Lansmanı
Yer: Conrad İstanbul
Bosphorus
Tarih: 13 Kasım
Saat: 11: 00 Alternatif Bank
Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı
Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13: 00 Türkiye
Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10: 00
Aktif Bank Futbol Ekonomi
Raporu EkoLig Lansmanı
Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09: 30
Kurum Kültürü Zirvesi
Yer: Moda
Deniz Kulübü
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09: 30
TÜRKKEP Basın Toplantısı
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13: 00
Turkish Fashion Fabrics (TFF
) Multimedia Show
Yer: Hampton by Hilton
Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14: 00
Hepsiburada Basın Toplantısı
Yer: Feriye Palas
Tarih: 15 Kasım
Saat: 09: 30
Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç
Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10: 00
14'üncü İsviçre
Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel
The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09: 00
Türkiye- Almanya
İlişkileri ve AB
Sürecine Yansımaları
Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
Tarih: 20 Kasım
Saat: 10: 00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10: 00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10: 00
SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası
(İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10: 00
İstanbul,Coca Cola,Ekonomi