İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" LansmanıYer: Conrad İstanbul BosphorusTarih: 13 KasımSaat: 11: 00 Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi AçılışıYer: Vadistanbul BulvarTarih: 13 KasımSaat: 13: 00 Türkiye Sermaye Piyasaları KongresiYer: Wyndham Grand İstanbul Levent OteliTarih: 13-14 KasımSaat: 10: 00Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig LansmanıYer: Four Seasons Otel BosphorusTarih: 14 KasımSaat: 09: 30Kurum Kültürü ZirvesiYer: Moda Deniz KulübüTarih: 14 KasımSaat: 09: 30TÜRKKEP Basın ToplantısıYer: Pera Palace HotelTarih: 14 KasımSaat: 13: 00Turkish Fashion Fabrics ( TFF ) Multimedia ShowYer: Hampton by Hilton BursaTarih: 14 KasımSaat: 14: 00Hepsiburada Basın ToplantısıYer: Feriye PalasTarih: 15 KasımSaat: 09: 30Design Week Turkey 2018Yer: Haliç Kongre MerkeziTarih: 16-18 KasımSaat: 10: 0014'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik ForumuYer: Swissotel The BosphorusTarih: 20 KasımSaat: 09: 00Türkiye- Almanya İlişkileri ve AB Sürecine YansımalarıYer: TOBB İstanbul Hizmet BinasıTarih: 20 KasımSaat: 10: 00Bilişim ZirvesiYer: İstanbul Kongre MerkeziTarih: 21-22 KasımSaat: 10: 00Perakende GünleriYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 28-29 KasımSaat: 10: 00SOLARTRYer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)Tarih: 29-30 KasımSaat: 10: 00