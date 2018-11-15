İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Hepsiburada Basın Toplantısı
Yer: Feriye Palas
Tarih: 15 Kasım
Saat: 09: 30 İstanbul Ekonomi
Zirvesi Basın Toplantısı
Yer: Ortaköy
Radisson Blu Otel
Tarih: 15 Kasım
Saat: 10: 00
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm
Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 14-15 Kasım
Saat: 09: 15
Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç
Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10: 00
14'üncü İsviçre Türkiye
Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel
The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09: 00
Türkiye- Almanya
İlişkileri ve AB
Sürecine Yansımaları
Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
Tarih: 20 Kasım
Saat: 10: 00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10: 00
B2CDirect'den Uluslararası İş Birliği
Tarih: 27 Kasım
Saat: 09: 00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10: 00
SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası
(İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10: 00
Ortaköy,İstanbul,Ekonomi
15 Kasım 2018 Perşembe 09:05