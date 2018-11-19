19 Kasım 2018, 09:00
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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Design Week Turkey 2018Yer: Haliç Kongre MerkeziTarih: 16-18 KasımSaat: 10: 0014'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik ForumuYer: Swissotel The BosphorusTarih: 20 KasımSaat: 09: 00Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine YansımalarıYer: TOBB İstanbul Hizmet BinasıTarih: 20 KasımSaat: 10:...

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 16-18 Kasım

Saat: 10: 00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09: 00

Türkiye- Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları

Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası

Tarih: 20 Kasım

Saat: 10: 00

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10: 00

B2CDirect'den Uluslararası İş Birliği

Tarih: 27 Kasım

Saat: 09: 00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10: 00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10: 00 Haliç,Almanya
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:00