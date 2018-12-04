İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısı
Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 4 Aralık
Saat: 10: 00
Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi
Yer: İstanbul
Hilton Bomonti'
Tarih: 5- 6 Aralık
Saat: 10: 00
AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi
Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul
Tarih: 7 Aralık
Saat: 18: 30
Şeffaflık Ödülleri Konferansı
Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim
Tarih: 11 Aralık
Saat: 09: 00
Türkiye,Ekonomi
04 Aralık 2018 Salı 09:08