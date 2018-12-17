17 Aralık 2018, 09:01
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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı Basın ToplantısıYer: TÜSİAD Genel MerkeziTarih: 17 AralıkSaat: 11: 002.

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı Basın Toplantısı

Yer: TÜSİAD Genel  Merkezi

Tarih: 17 Aralık

Saat: 11: 00

2. Türkiye Altın Marka Ödülleri

Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center

Tarih: 17 Aralık

Saat: 19: 00

Capital500 Ödül Töreni 

Yer: Conrad İstanbul Balo Salonu 

Tarih: 17 Aralık

Saat: 19: 00

BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı

Yer: BKM Akmerkez E3 Blok

Tarih: 19 Aralık

Saat: 09: 30

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası

Tarih: 25 Aralık

Saat: 20: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00 Aralık,Dönüşüm
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01