İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm
Hızlandırıcı Programı Basın Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 17 Aralık
Saat: 11: 00
2. Türkiye Altın Marka
Ödülleri
Yer: Hilton İstanbul
Bomonti Hotel & Conference Center
Tarih: 17 Aralık
Saat: 19: 00
Capital500 Ödül Töreni
Yer: Conrad İstanbul Balo Salonu
Tarih: 17 Aralık
Saat: 19: 00
BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı
Yer: BKM Akmerkez
E3 Blok
Tarih: 19 Aralık
Saat: 09: 30
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
Aralık,Dönüşüm
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01