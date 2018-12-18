İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye- Kazakistan
İş Forumu
Yer: River Plaza
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09: 00
Evimiz Dünya Projesi
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09: 30
Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi Konferansı
Yer: Beykoz
Üniversitesi
Tarih: 18 Aralık
Saat: 09: 30
"Ukrayna
–Türkiye Stratejik Partnerliği: Sırada Ne Var" Paneli
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü
Tarih: 18 Aralık
Saat: 14.00
Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi
Yer: Fairmont Quaar Otel
Tarih: 19 Aralık
Saat: 08: 30
Aydınlık Grubu Basın Toplantısı
Yer: Hilton Istanbul
Bosphorus
Tarih: 19 Aralık
Saat: 11: 00
BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı
Yer: BKM Akmerkez
E3 Blok
Tarih: 19 Aralık
Saat: 09: 30
İMSAD "Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar"
Yer: Feriye Palace
Tarih: 20 Aralık
Saat: 08: 30
Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı
Yer: Conrad Hotel İstanbul
Tarih: 20 Aralık
Saat: 10: 00
"Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli
Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10: 30
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
Kazakistan,Türkiye,Aralık
Kaynak: DHA