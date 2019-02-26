İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu
Tarih: 26 Şubat
Saat: 10: 30
TÜRKONFED Dijital Dönüşüm
Merkezi Tanıtımı
Yer: İş Kuleleri, Kat 41
Tarih: 26 Şubat
Saat: 13: 00 İstanbul
Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30
TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09: 00
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir
Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10: 00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu
İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen
Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13: 00
İSO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00
Dönüşüm, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: DHA