İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

TÜSİAD "İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09: 00
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul
Hotel – İzmir
Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10: 00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu
İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen
Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13: 00
İSO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 28 Şubat
Saart: 09: 00
GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı
Yer: Qubbe Gayrettepe
, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18: 30
Petroleum Istanbul
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11: 00
Türk Telekom Stadyumu, İzmir, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: DHA