28 Şubat 2019, 09:00
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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın ToplantısıYer: Çırağan SarayıTarih: 28 ŞubatSaart: 09: 00Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni Yer: Grand Pera Emek SahnesiTarih: 28 ŞubatSaat: 13: 00Kapuscinski Kalkınma DersiYer: Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüTarih: 1 MartSaat:...

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 28 Şubat

Saart: 09: 00

Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni 

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi

Tarih: 28 Şubat

Saat: 13: 00

Kapuscinski Kalkınma Dersi

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 1 Mart

Saat: 13: 30

Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 4 Mart

Saat: 09: 30

CFA İstanbul Women In Finance

Yer: Sabancı Center

Tarih: 5 Mart

Saat: 18: 30

GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı 

Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul

Tarih: 5 Mart

Saat: 18: 30

TEMA Vakfı Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 6 Mart

Saat: 09: 30

TSKB Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği Paneli ve Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu

Yer: Fransız Sarayı

Tarih: 6 Mart

Saat: 14: 00

Petroleum Istanbul

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez

Tarih: 28-30 Mart

Saat: 11: 00 Kadir Has Üniversitesi, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: DHA