İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Kaynak: DHA

Nakitsiz Stadyum İmza TöreniYer: Ali Sami Yen Spor KompleksiTarih: 4 MartSaat: 13: 00Woman in FinanceYer: Sabancı CenterTarih: 5 MartSaat: 18: 302. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller ZirvesiYer: Pullman İstanbul Convention Center, YenibosnaTarih: 5 MartSaat: 09.45Muhasebe HaftasıYer: İSMMMO Hizmet ve Kültür BinasıTarih: 5 MartSaat: 13: 00Blokzincir ile Paradigma DeğişimiYer: MÜSİAD Genel MerkeziTarih: 5 MartSaat: 13: 35Uluslararası Nükleer Santraller ZirvesiYer: Pullman İstanbul Convention CenterTarih: 6 MartSaat: 09: 00HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın ToplantısıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 6 MartSaat: 09: 30ISAF Exclusive Fuar ve KonferansıYer: Sheraton Ankara Hotel & Convention CenterTarih: 6 MartSaat: 10: 15Bir Kadın Değişir Dünya Değişir EtkinliğiYer: Kocaeli Sanayi Odası/ Konferans SalonuTarih: 6 MartSaat: 10: 30İsviçre Ticaret Odası 'Türkiye Etkili Kadın Olmak' PaneliYer: Pera Palace HotelTarih: 6 MartSaat: 13: 00Müşteri Deneyimi ArenasıYer: Babylon BomontiTarih: 6 MartSaat: 14: 00DemirDöküm Basın Sohbet BuluşmasıYer : Grand Hyatt Otel/ The Mansion StudyTarih : 6 MartSaat : 09: 45ABank Basın ToplantısıYer : Four Seasons Bosphorus Hotel/ Atik Paşa SalonuTarih : 6 Mart SalıSaat : 10: 003. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler RaporuYer : Wyndham Grand Istanbul LeventTarih : 7 Mart ÇarşambaSaat : 09: 30TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın RaporuYer: Wyndham Grand İstanbul/ Mozart SalonuTarih: 7 MartSaat: 09: 30Kiğılı Ekonomi ToplantısıYer : Raffles HotelTarih : 7 Mart ÇarşambaSaat : 10: 00Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri FuarıYer: ATO CongresiumTarih: 7 – 10 MartSaat: 09: 00Avrasya Pencere, Cam ve Kapı FuarıYer : Tüyap Fuar ve Kongre MerkeziTarih : 7 - 10 MartSaat : 09: 00Kadın Liderliğinde İş İnsanlarıYer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey YerleşkesiTarih: 7 MartSaat: 12: 00Global Financial Centres Index KoferansıYer: Dolmabahçe SarayıTarih: 7 MartSaat: 19: 00Ro-Ro Gemisi İsim verme TöreniYer: Pendik LimanıTarih: 7 MartSaat: 09: 30Kadın Girişimcileri Destekleme SeminerleriYer : IdeaSoft Genel MerkeziTarih : 8 MartSaat : 10: 00Daikin Sakura Kadın Teknisyenler ProgramıYer : Daikin Solution Plaza fuha İstanbulTarih : 8 MartSaat : 09: 00TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve PaneliYer : Hacettepe Üniversitesi Kültür MerkeziTarih : 8 Mart PerşembeSaat : 10: 00Sabri Ülker Vakfı "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" KampanyasıYer : Swissotel The Bosphorus/ Luzern SalonuTarih : 8 Mart PerşembeSaat : 10: 00BİM Basın ToplantısıYer: Shangri-La Otel/ Bosphorus Balo Salonu 1Tarih: 8 MartSaat: 10: 00Teknolojide Lider KadınlarYer: Raffles OtelTarih: 8 MartSaat: 14: 00İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri KongresiYer : İTÜ Maçka YerleşkesiTarih : 8-10 MartSaat : 10: 00Home & Concept FuarıYer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 8-11 MartSaat: 10: 00Home & Concept FuarıYer : İstanbul Fuar MerkeziTarih : 8-11 MartSaat : 10: 00TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve PaneliYer : Hacettepe Üniversitesi Kültür MerkeziTarih : 9 Mart CumaSaat : 10: 00Master of Cake – Pastacılık FestivaliYer : Elite World Europe HotelTarih : 10-11 MartSaat : 10: 00Yerel Mutfak Global LezzetYer : Hilton İstanbul Bosphorus/ Lalezar MeyhanesiTarih : 8-9-10 MartSaat : 10: 0025. Uluslararası WIN EURASIA 2018Yer : TÜYAP İstanbul Kongre MerkeziTarih : 15-18 MartSaat : 10: 00İstanbul Oyuncak FuarıYer : TÜYAP İstanbul Kongre MerkeziTarih : 22-25 MartSaat : 10: 00Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi FuarıYer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 29 Mart – 1 NisanSaat: 10: 00