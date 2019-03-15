15 Mart 2019, 09:14
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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018Yer : TÜYAP İstanbul Kongre MerkeziTarih : 15-18 MartSaat : 10: 00TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü Yer: Yeditepe ÜniversitesiTarih: 16 MartSaat: 09: 00Kaos Ortamında Geleceğe Hazırlanmak Paneli Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul KampüsüTarih:...

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 15-18 Mart

Saat   : 10: 00

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 

Yer: Yeditepe Üniversitesi

Tarih: 16 Mart

Saat: 09: 00

Kaos Ortamında Geleceğe Hazırlanmak Paneli 

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü

Tarih: 16 Mart

Saat: 10: 30

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 19 Mart

Saat: 08: 30

İKMİB Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Hotel 

Tarih: 19 Mart

Saat: 09: 30

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus

Tarih: 19 Mart

Saat: 09: 30

SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu

Tarih: 19 Mart

Saat: 13: 30

İFMİB Basın Toplantısı

Yer. Intercontinental Hotel – Taksim 

Tarih: 20 Mart

Saat: 09: 30

WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı

Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı

Tarih: 20 Mart

Saat: 14: 00

Mercedes-Benz presents Özgür Masur

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 21 Mart

Saat: 19: 30

TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 14: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00 Genç, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: DHA