19 Mart 2019, 09:02
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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın LansmanıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 08: 30İKMİB Basın ToplantısıYer: Four Seasons Hotel Tarih: 19 MartSaat: 09: 30Automechanika İstanbulYer: Swiss Otel The BosphorusTarih: 19 MartSaat: 09: 30IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital...

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 19 Mart

Saat: 08: 30

İKMİB Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Hotel 

Tarih: 19 Mart

Saat: 09: 30

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus

Tarih: 19 Mart

Saat: 09: 30

IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital Reklam Yatırımları Raporu Duyurusu

Yer: Pera Palas

Tarih: 19 Mart

Saat: 12: 30

SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu

Tarih: 19 Mart

Saat: 13: 30

BTM Sahne XL

Yer: BTM Binası

Tarih: 20 Mart

Saat: 09: 00

İFMİB Basın Toplantısı

Yer. Intercontinental Hotel – Taksim 

Tarih: 20 Mart

Saat: 09: 30

TOGEM-DER Cemre Çarşısı Proje Tanıtımı

Yer: Atölyeler Caddesi No: 5/3, Üsküdar

Tarih: 20 Mart

Saat: 10: 30

WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı

Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı

Tarih: 20 Mart

Saat: 14: 00

Türkiye Otelciler Biriği 23. Genel Kurulu

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10: 00

Mercedes-Benz presents Özgür Masur

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 21 Mart

Saat: 19: 30

TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 14: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Kadir Has Ödülleri

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 22 Mart

Saat: 09: 30

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00 Swissotel, Türkiye, Ekonomi
Kaynak: DHA