İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Kaynak: DHA

Istanbul Jewelry ShowYer: CNR Expo İstanbul Fuar MerkeziTarih: 21-24 MartSaat: 11: 00Kadir Has ÖdülleriYer: Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüTarih: 22 MartSaat: 09: 30TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"Yer: TÜSİAD Konferans SalonuTarih: 22 MartSaat: 14: 00İstanbul Oyuncak FuarıYer : TÜYAP İstanbul Kongre MerkeziTarih : 22-25 MartSaat : 10: 00Proses Emniyeti SempozyumuYer: Fairmont QuasarTarih: 22 MartSaat: 09: 3013.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk ZirvesiYer: Hilton convention CenterTarih: 23-24 MartSaat: 10: 00Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik ZirvesiYer: Grand Pera Emek SahnesiTarih: 25 MartSaat: 09: 00Madencilik, UMREK ve Finansman ToplantısıYer: Wyndham Grand İstanbul LeventTarih: 26 MartSaat: 09: 00Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi FuarıYer: TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTarih: 29 Mart – 1 NisanSaat: 10: 007. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00IoT EurAsia Zirvesi'ndeYer: Hilton BosphorusTarih: 9 NisanSaat: 10: 00Çağrı Merkezleri Derneği Basın ToplantısıYer: Raffles İstanbulTarih: 11 NisanSaat: 09: 30WpFestYer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long HallTarih: 11 NisanSaat: 18: 00Marketing Meetup 2019Yer: Uniq İstanbulTarih: 25 NisanSaat: 10: 00