03 Nisan 2019, 09:15
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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

7. ACE of M.I.C.E. AwardsYer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 3 NisanSaat: 18: 00SB'19 Istanbul KonferansıYer: Fairmont Quasar HotelTarih: 3-4 NisanSaat: 08: 30Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

SB'19 Istanbul Konferansı

Yer:  Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 3-4 Nisan

Saat: 08: 30

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18: 30 

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı

Tarih:  9 Nisan

Saat: 09: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00 Ekonomi
Kaynak: DHA