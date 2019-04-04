04 Nisan 2019, 09:59
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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

SB'19 Istanbul Konferansı Yer: Fairmont Quasar HotelTarih: 3-4 NisanSaat: 08: 30Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.

SB'19 Istanbul Konferansı 

Yer:  Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 3-4 Nisan

Saat: 08: 30

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18: 30 

Automechanika İstanbul

Yer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 4-7 Nisan

Saat: 11: 00

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı

Tarih:  9 Nisan

Saat: 09: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00 7 Nisan, Sigorta, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: DHA