23.05.2019 18:26
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

China HomeLife Turkey 2019Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 23-25 MayısSaat: 10: 00Uluslararası JCI Türkiye'nin En Başarılı On Genci Ödül TöreniYer: Nurol Tower Tarih: 25 MayısSaat: 14: 00İTÜ Fashion Show 2019Yer: The Ritz CarltonTarih: 26 MayısSaat: 20: 15Kadir Has Üniversitesi 3.

China HomeLife Turkey 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 23-25 Mayıs
Saat: 10: 00

Uluslararası JCI Türkiye'nin En Başarılı On Genci Ödül Töreni

Yer: Nurol Tower 
Tarih: 25 Mayıs
Saat: 14: 00

İTÜ Fashion Show 2019

Yer: The Ritz Carlton
Tarih: 26 Mayıs
Saat: 20: 15

Kadir Has Üniversitesi 3. "Herkese Açık Kolokyum"

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü - Fener Salonu
Tarih: 27 Mayıs
Saat: 16: 00

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09: 00

İSO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018" Sonuçları Duyurusu

Yer: İSO Odakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09: 30

Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Kampüsü, Oditoryum Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10: 30

Türkiye Sigortalar Birliği Paneli

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 14: 30

A.L.F.A. Awards Customer Brands Ödül Töreni 

Yer: Yapı Kredi bomontiada Atölye
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18: 30

Global Wellness Day Basın Toplantısı

Yer: Swissötel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10: 00

Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı

Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11: 00

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13: 30

Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15: 30

ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"

Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18: 30

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza 
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00


Türkiye, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: DHA