27.05.2019 09:02
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kadir Has Üniversitesi 3. "Herkese Açık Kolokyum"Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü - Fener SalonuTarih: 27 MayısSaat: 16: 00ICCI 2019Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 28-30 MayısSaat: 09: 00İSO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018" Sonuçları DuyurusuYer: İSO...

Kadir Has Üniversitesi 3. "Herkese Açık Kolokyum"

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü - Fener Salonu
Tarih: 27 Mayıs
Saat: 16: 00

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09: 00

İSO " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018" Sonuçları Duyurusu

Yer: İSO Odakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09: 30

Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Kampüsü, Oditoryum Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10: 30

Türkiye Sigortalar Birliği Paneli

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 14: 30

A.L.F.A. Awards Customer Brands Ödül Töreni 

Yer: Yapı Kredi bomontiada Atölye
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18: 30

Global Wellness Day Basın Toplantısı

Yer: Swissötel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10: 00

Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı

Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11: 00

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13: 30

Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15: 30

ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"

Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18: 30

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza 
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00


Kadir Has Üniversitesi, Türkiye, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: DHA